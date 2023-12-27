Antalyasporlu Naldo'nun oğlu ve kayınpederini öldürmüştü: Sürücüden itiraf geldi

Hakim karşısında ilk savunmasını yapan Ferhat Karakaş, olay günü oturduğu binanın yanında arkadaşlarıyla alkol aldığını anlattı. Karakaş, "Daha sonra bir arkadaşın saatiyle ilgili sorunu çözmek için şehre gittim. Alkolün etkisiyle kontrolümü kaybettim ve kaza meydana gelmiş. Ben tam olarak çarpmayı göremedim çünkü aniden frene bastım. Kafam direksiyona çarptı. Daha sonra küçük çocuk Davi'yi kaldırımda gördüm. Ben seyir halinde iken 'dur' levhasını fark etmedim, görmedim.



Geceden uyumamıştım. Daha sonra alkol aldım. Uyuyamadığım için baş ağrısı da vardı. Araç kullanmaya başladığımda bir sorun yoktu. Sonrasında alkolün etkisi bende belirgin hale geldi. Ancak araçla seyrim sırasında genel olarak iyiydim.



Kaza öncesinde bir anda kontrolümü kaybettim. İddianamede kazanın saati 10.45 olarak belirtilmektedir. Benim alkol almam ile kazanın meydana gelmesi arasında yaklaşık 1,5 saatlik zaman vardır" dedi.



DURUŞMA SALONUNDA FENALAŞTI



Tercüman eşliğinde Naldo Pereira, eşi Juliana Tilatti, kayınvalidesi Alexandra Nardy'nin ifadesi alındı. Alexandra Nardy, "Olayın oluş şeklini hatırlamıyorum. Olay nedeniyle sanıktan şikayetçiyim" dedi. İfadesi ağlayarak tamamlayan Nardy rahatsızlanması üzerine salondan ayrılmak için izin istedi. Nardy, ardından duruşma salonunda çıktı.



GÖZYAŞLARINI TUTAMADILAR



Naldo Pereira, olayı görmediğini belirterek, "Oğlum ve kayınpederim vefat etmiştir. Olay sebebiyle şikayetçiyim" dedi. Gözyaşlarına hakim olamayan Juliana Tilatti, "Olayda oğlum ve babam vefat etmiştir. Olay sebebiyle şikayetçiyim" diye konuştu.



Mahkeme heyeti sanık Karakaş'ın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

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