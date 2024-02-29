Anya Taylor-Joy'un Dune filminde rol aldığını neden sakladılar?

NEDEN GİZLEDİLER

Hollywood'un dünyadaki en dedikoducu şehir olduğunu söyleyen başarılı yönetmen Denis Villeneuve "Bir deney olarak, bir sırrı ne kadar süre saklayabileceğimizi görmek istedim ve bunu başardık. Özel bir ekip eşliğinde Anya ile süper gizlilik altında çekim yapmak için Afrika'ya gittik. İzleyicilere sürpriz olacak bir şeyi sonuna kadar saklama fikri hoşuma gitti. Filmin hayranları için saklamak istediğim bir hediye gibiydi’’ diye konuştu.

DUNE 2 KONUSU

Ailesini yok eden komploculara karşı başlattığı intikam savaşında Chani ve Fremen'lerle birleşen Paul Atreides'in efsanevi yolculuğunu anlatan ikinci bölümde, Paul hayatının aşkıyla, bilinen evrenin kaderi arasında bir seçim yapma durumunda kalırken, yalnızca kendisinin öngörebileceği korkunç bir geleceği engellemeye çalışacak.

