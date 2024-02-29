Anya Taylor-Joy'un Dune filminde rol aldığını neden sakladılar?

Amerikalı yazar Frank Herbert’ün çok satan romanından uyarlanan ve başrollerinde Timothee Chalamet, Florence Pugh, Rebecca Fergusan, Lea Seydoux, Austin Butler ve Josh Brolin gibi isimlerin yer aldığı Dune: Çöl Gezegeni Bölüm 2, 1 Mart'ta vizyona girecek.
PRÖMİYERİN SÜRPRİZ İSMİ
Dune: Çöl Gezegeni Bölüm İki'nin oyuncuları ise ülke ülke gezip filmi tanıyor. Londra'da gerçekleşen prömiyere, filmin oyuncuları katılmıştı. Prömiyerin sürpriz ismi ise Anya Taylor-Joy olmuştu.
Daha önce oyuncunun filmde rol alacağı iddiası ortaya atılmıştı ancak doğrulanmamıştı. Anya Taylor- Joy'un Dune 2'de rol aldığı kesinleşti.
NEDEN GİZLEDİLER
Hollywood'un dünyadaki en dedikoducu şehir olduğunu söyleyen başarılı yönetmen Denis Villeneuve "Bir deney olarak, bir sırrı ne kadar süre saklayabileceğimizi görmek istedim ve bunu başardık. Özel bir ekip eşliğinde Anya ile süper gizlilik altında çekim yapmak için Afrika'ya gittik. İzleyicilere sürpriz olacak bir şeyi sonuna kadar saklama fikri hoşuma gitti. Filmin hayranları için saklamak istediğim bir hediye gibiydi’’ diye konuştu.
DUNE 2 KONUSU
Ailesini yok eden komploculara karşı başlattığı intikam savaşında Chani ve Fremen'lerle birleşen Paul Atreides'in efsanevi yolculuğunu anlatan ikinci bölümde, Paul hayatının aşkıyla, bilinen evrenin kaderi arasında bir seçim yapma durumunda kalırken, yalnızca kendisinin öngörebileceği korkunç bir geleceği engellemeye çalışacak.
- Etiketler :
- Haberler -
- Sinema
- Film
- N-Life
- N-Life Kültür&Sanat