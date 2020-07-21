Araç yangını TEM'de ulaşımı aksattı

TEM Kocaeli mevkiinde yanan araç nedeniyle Ankara istikametinde yoğunluk oluştu.

Anadolu Ajansı 21.07.2020 - 09:28 | Son Güncelleme : 21.07.2020 - 09:31

Araç yangını TEM'de ulaşımı aksattı

TEM Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde araç yangını nedeniyle ulaşımda aksama meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, Mustafa S. idaresindeki otomobilin motor kısmında Gebze ilçesi Kirazpınar mevkisi Ankara yönünde seyrederken henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevlere ilk müdahale sürücü tarafından otomobildeki yangın söndürme tüpüyle yapıldı.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında, otomobil kullanılamaz hale geldi.

Yangın nedeniyle otoyolun Ankara yönünde ulaşım bir süre aksadı.

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