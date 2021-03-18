Arazisinin yolunu trafiğe kapatan hissedarlara para cezası

Sinop'ta tapulu arazileri olduğu gerekçesiyle kamulaştırılması yapılmayan yol, hissedarlar tarafından demir kazıklar çakılarak trafiğe kapatıldı.

Hissedarlar, Seyit İbrahim Bilal Kız Öğrenci Yurdu'nun tek yolu olan arazilerinde, herhangi biri tarafından açılmaması için 13 gün boyunca yolda nöbet tuttu. Yurda gelenler, güvenlik kulübesinin bulunduğu kapı girişinde araçlarını park ederek yurda yaya bir şekilde ulaşmak zorunda kaldı.

Ulaşıma kapatılan yol, Sinop Valiliği tarafından 3091 sayılı Kanun kapsamında yeniden hizmete açıldı. Tapu sahiplerinin yine aynı sayılı kanuna göre yargı yoluna başvurması gerektiği belirtildi ve hissedarlara memur yolluğu olarak 381,20 TL ceza kesildi.

Yol mücadelesini hukuki yollarla sonuna kadar sürdüreceğini ifade eden hissedarlardan Ufuk Yalçın konuyla iligli yaptığı açıklamada şunları söyledi:



"Dava açacağız, mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz. Bu yolun geçtiği yer benim tapulu arazim. Kamulaştırılma falan yapılmadı. Dilekçelerim valilikte hiçbir cevap alamıyorum. Hiçbir şekilde cevap verilmiyor. Savcılığa, valiliğe 3 tane dilekçe verdik. Hiçbir yerden dönüş yapılmıyor. Şu anda avukatımıza gereken belgeleri verdik. Avukatımız süreci takip ediyor. Dava açacak. Yola kazıkları çaktık diye kendi yerimizden ceza yedik. Ne yapacağımızı şaşırdık. Adalete güvenmek istiyoruz. Burası bizim kendi yerimiz, ölçtürdük biçtirdik. Yalanla dolanla işimiz yok. Biz sadece yerimizi istiyoruz"

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