Arnavutköy'de durakta ahlaksız harekete gözaltı

İstanbul'da otobüs durağında bekleyen kadının yanına gelen kişi, cinsel organını gösterdi. Şikayet üzerine gözaltına alınan şüphelinin serbest kaldı.

Haberler - DHA 19.07.2022 - 11:50

Arnavutköy'de durakta ahlaksız harekete gözaltı

Arnavutköy'de durakta bekleyen kadına cinsel organını gösteren şüpheli gözaltının ardından serbest bırakıldı. 

Haraççı Mahallesi, Haraççı - Hadımköy Yolu Caddesi'nde 16 Temmuz Cumartesi günü öğle saatlerinde işe gitmek için caddedeki otobüs durağında bekleyen kadının yanına bir kişi geldi.

Bir süre durakta bekleyen kişi, cinsel organını kadına gösterdi.

Cep telefonu kamerasıyla görüntü çeken kadın, hızla uzaklaştı.

Görüntülerle polise giden kadın şikayetçi oldu.

Polis yaptığı çalışmalar sonucu şüphelinin FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle bir süre tutuklu kalan ve meslekten ihraç edilen M.A. olduğunu tespit etti.

Gözaltına alınan eski polis M.A, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 

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