Asansör boşluğuna ittiği Yasemin'in cesedi bulunmasın diye üzerine moloz atmış

Bursa'da geçen yıl ağustos ayında, yapılan bir ihbar sonrası, merkez Yıldırım ilçesindeki bir inşaatın asansör boşluğunda kadın cesedi bulundu. Cesedin, 23 Ağustos günü kaldığı Bursa Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı yurttan izinli çıktıktan sonra geri dönmeyen Yasemin Cemre İçlikan'a ait olduğu tespit edildi. Yasemin Cemre İçlikan’ın cansız bedeni, savcının olay yerindeki incelemesinin ardından otopsi yapıldıktan sonra Bursa’da toprağa verildi.



EVLATLIK EDİNİLDİĞİNİ ÖĞRENİNCE BUNALIMA GİRMİŞ



Yapılan araştırmada, Eskişehir’de yaşayan R.B.- M.N.İ. çifti, çocukları olmayınca, 2008 yılında Yasemin Cemre İçlikan’ı evlatlık edindiği, eşiyle boşanan M.N.İ.’nin ise kızı Yasemin ile Bursa'ya yerleştiği öğrenildi. 8 yaşındayken evlatlık olduğunu öğrenince bunalıma giren Yasemin, 12 yaşına geldiğinde evden kaçmaya başlayınca, babası M.N.İ. tarafından Bursa Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı yurda yerleştirildi. Yurttan da kaçmaya başlayan Yasemin’in, uyuşturucu kullandığı iddiasıyla yüksek güvenlikli yurda yerleştirildiği ifade edildi.



Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyip, görgü tanıklarının ifadelerine başvuran İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, aralarında genç kızın erkek arkadaşının da olduğu 3 kişiyi gözaltına aldı. İçlikan’ın erkek arkadaşı olan Bedirhan G. ile kuzenleri Kadir D. ve Emre C., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Bedirhan G. tutuklanırken, Kadir. D. ve Emre. C. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Soruşturma sonunda, hakkında ‘Kasten öldürmek’, ‘Çocuğun cinsel istismarı’ ve ‘Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve toplam 20 yıla kadar da hapsi istenen Bedirhan G. ile ‘Kasten öldürmeye yardım etme’, 'Hürriyetinden yoksun bırakma’ suçlarından 15’er yıla kadar hapis cezası istenen Kadir D. ve Emre C. hakkındaki iddianame, Bursa Çocuk Mahkemesi tarafından kabul edildi. İlk duruşmaya tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile tarafların avukatları ve yakınları katıldı



ASANSÖR BOŞLUĞUNA İTTİĞİ YASEMİN’İN ÜZERİNE MOLOZ ATMIŞLAR



Tutuksuz sanık Kadir D. "Olay günü inşaata gelen Bedirhan ve Yasemin uyuşturucu kullandılar. Daha sonra üst kata çıkıp birlikte oldular. Bedirhan, Yasemin'e, 'Emre ile de birlikte ol, dediğimi yapmazsan seni asansör boşluğuna atarım' dedi. Yasemin kabul etmeyince asansör boşluğuna itti. Bedirhan daha sonra ölen Yasemin'in üzerine Emre ile birlikte moloz attı. Tehdit ederek bana da moloz attırdılar" dedi.



Diğer tutuksuz sanık Emre C.'nin, suçsuz olduğunu belirtip, Bedirhan'ın, kız arkadaşı olan Yasemin'i para karşılığı erkeklere sattığını bildiğini söylediği soruşturmada Bedirhan G. ise, olay günü Yasemin Cemre İçlikan ile inşaatta uyuşturucu aldıktan sonra rızasıyla birlikte olduklarını belirtip, "Ben onu iterek öldürmedim. Tartışırken geri geri gidiyordu. Ağzından köpükler gelmişti. Dengesini kaybedip asansör boşluğuna düştü" dedi.



Mahkeme heyeti, savcılık soruşturmasında verdikleri ifadelerini tekrarlayan sanıkların yargılanmasını, tanıkların dinlenip, eksik evrakların beklenmesi için, eylül ayına ertelerken, Bedirhan G.'nin tutukluluk halinin devamına karar verdi.