Asgari Geçim İndirimi (AGİ) için yeni düzenleme

Son dakika haberi! 2022 yılı asgari ücreti belirlenirken, asgari ücrete kadar olan kazançların vergi dışı bırakılmasına karar verildi. Bu kararla birlikte net asgari ücret yüzde 50.5 oranında artarak 2 bin 825,90 TL’den 4 bin 253.4 TL’ye çıkarıldı. Asgari ücretle çalışanlar kazançlarının vergi dışı kalmasından dolayı Asgari Geçim İndirimi (AGİ) alamayacak.

Asgari ücretin üstünde gelir elde eden çalışanların AGİ alıp almayacağı konusunda yeni bir düzenleme yapılacak. Önümüzdeki hafta Meclis'e gelmesi beklenen düzenlemeyle durum netleşecek.

PROF KILIÇ: ASGARİ ÜCRETLİLER AGİ'DEN YARARLANAMAYACAK

Prof. Dr. Cem Kılıç, yeni asgari ücrete ilişkin yaptığı değerlendirmede, gelir vergisi kalktığı için asgari ücretli çalışanlarda AGİ'nin de artık ortadan kalktığını açıkladı.



Buna göre artık asgari ücretli çalışanlar çocuk ve eş durumuna bağlı olmaksızın AGİ'den yararlanamayacak.

ASGARİ ÜCRETİN İŞVERENE MALİYETİ NE OLACAK?



Prof Kılıç, "Net asgari ücret 4253 lira 40 kuruş, Asgari ücretin bu işçi üzerinden SGK primi var yüzde 14 bunu ben 700 lira hesap ediyorum. Bir de işsizlik sigortası primi var yüzde 1 bu kesilecek bu da 50 lira yani toplamda 750 lira, böyle olunca da brüt asgari ücret 5004 lira olacak. İşverene maliyetine baktığımız zaman şimdi işveren payı var yüzde 15,5 bir de işveren işsizlik sigorta prim payı var yüzde 2 bunları da hesap ettiğimiz zaman 775 lira 62 kuruş diğeri de 100 lira bu durumda işverene maliyeti 5879 lira 70 kuruş olacak." dedi.

KIDEM TAZMİNATINDA TAVAN DEĞİŞECEK Mİ?



Kıdem tazminatıınn tavan ücreti hakkında açıklama yapan Prof. Kılıç, "Brüt asgari ücret üzerinden 'Kıdem Tazminatı' hesaplanır. Kaç yıl çalışmışsa bu rakamı çalıştığı yılla çarparak tutarı bulacağız bu da bize 'Kıdem Tazminatı'nı verecek tam rakamı verecek. 1 Ocak'tan itibaren yapılacak hesaplamalarda bu esas alınacak" dedi.



ASGARİ ÜCRETTEN VERGİ ALINMAMASI DAHA YÜKSEK ÜCRETLERDEN ALINAN VERGİYİ NASIL ETKİLEYECEK?



Prof. Kılıç asgari ücretten vergi alınmamasıyla birlikte daha yüksek ücret alanların veri ödemesi hakkında da "Tüm işçilerin ücretinin asgari ücret kısmından yani diyelim ki 10 bin lira alıyorsunuz ama bunun asgari ücretli kısmından vergi alınmayacak. Brüt ücret üzerinden hesap ediyoruz burdan vergi alınmayacak diğer tüm işçilerin ücretinin asgari ücret kısmından bu bağlamda vergi alınmayacak" açıklamasında bulundu.

ÇALIŞANLARIN ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ YENİDEN DÜZENLENECEK



NTV Ankara İstihbarat Şefi Ahmet Ergen de konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Asgari geçim indiriminin gelir vergisinden düşülen tutarı ifade eden bir kavram olması nedeniyle asgari ücrette AGİ'nin ortadan kalktığını belirten Ergen, “Bundan sonraki süreçte geliri asgari ücreti aşanların maaşlarının asgari ücrete kadar olan kısmının vergisi kalkacak bu tutardaki asgari geçim indirimi de devre dışı kalacak.



Ancak vergi dışı tutarın üstünde kalan maaşa göre AGİ hesaplanması söz konusu olacak. Bu konuda da net bir rakam ortaya çıkarabilmek için tüm çalışanların yeni yıl zamlarının belli olması gerekiyor” dedi.

