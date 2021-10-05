Aşı olmayan 8 aylık hamile corona virüse yenildi

Hatay'ın Arsuz ilçesinde 8 aylık hamile Burcu Kırılmış, 2 hafta önce fenalaşınca özel bir hastaneye kaldırıldı.

Corona virüs testi pozitif çıkan Kırılmış, durumu ağırlaşınca yoğun bakım servisine alındı.

Virüsün akciğerlerini sardığı tespit edilen Kırılmış, dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti.

Sezaryenle alınarak kuvöze konan kız bebeğinin ise sağlık durumunun kritik olduğu belirtildi.



Corona virüs aşısı olmadığı öğrenilen Burcu Kırılmış'ın cenazesi, Nardüzü Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından gözyaşlarıyla toprağa verildi.