Aşı olmayan imam corona virüsten öldü

Aksaray'da 52 yaşındaki imam İsmail Yıldırım, corona virüs nedeniyle hayatını kaybetti. Yıldırım'ın Covid-19 aşısı olmadığı öğrenildi.

Haberler - DHA 25.12.2021 - 15:56

Aşı olmayan imam corona virüsten öldü

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'da 30 yıldır imamlık yapan İsmail Yıldırım, corona virüs nedeniyle yaşamını yitirdi.

Ortaköy ilçesi Plevne Mahallesi'nde bulanan İhsaniye Camii'nde 30 yıldır imamlık yapan ve bir süre önce corona virüse yakalanan İsmail Yıldırım, sağlık durumu kötüleşince Aksaray Eğitim Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yıldırım, 15 gündür tedavi gördüğü yoğun bakım ünitesinde dün gece hayatını kaybetti.

Covid-19 aşısı olmadığı öğrenilen, evli ve 4 çocuk babası İsmail Yıldırım’ın cenazesi, toprağa verilmek üzere memleketi Niğde'ye gönderildi.

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