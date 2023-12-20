Askere gitmek istemeyenlere 45 bin TL'ye çürük raporu!

7 ASKER KAÇAĞINA ÇÜRÜK RAPORU



Şüphelilerin bu yöntemle toplam 7 asker kaçağına sahte çürük raporu temin ettikleri ve 2 kişiye ise sahte engelli sağlık kurulu raporu aldırdıkları saptandı.

Çalışmaların ardından şebeke üyelerine ve çok sayıda örgütlü suçtan kaydı olan asker kaçaklarına yönelik operasyon düzenlendi.

Dün sabah eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonda 14 şüpheliden 11’i gözaltına alındı.

Şüphelilerden 1’inin yurt dışında olduğu tespit edilirken firari 2 kişinin yakalanması için ise çalışmalar sürüyor. Öte yandan şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda ise çok sayıda hastane evrakı ile askerlik şubelerinden alınan belgeler ele geçirildi.