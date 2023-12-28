Askerlik ve doğum borçlanması ne kadar oldu? İşte 2024 askerlik ve doğum borçlanması ücreti

Asgari ücretin, 2024'te brüt 20 bin 2 lira 50 kuruş,net 17 bin 2 lira 12 kuruş olarak belirlenmesiyle işsizlik ödeneğinden Genel Sağlık Sigortası primine, kıdem tazminatından staj ücretine kadar birçok kalemde 1 Ocak itibarıyla değişiklik yaşanacak. Öte yandan askerlik ve doğum borçlanması olarak bilinen ödemelerde de artış olacak.

Askerlik ve doğum borçlanması ne kadar oldu? İşte 2024 askerlik ve doğum borçlanması ücreti

Yeni yaklaşık 7 milyondan fazla çalışanı doğrudan etkilemesinin yanında, yasal mevzuattaki birçok düzenlemede ölçü olarak kabul edilmesi bakımından da her vatandaşı yakından ilgilendiriyor. Yeni yılda fiyatı artacak kalemlerden biri de askerlik ve doğum borçlanması ödemeleri olacak. 

1 OCAK'TAN İTİBAREN GEÇERLİ

1 Ocak itibarıyla yeni asgari ücret rakamıyla askerlik ve doğum borçlanması ücreti de artacak.

Doğum ve askerlik borçlanması günlük brüt asgari ücretin yüzde 32'sinden az bu tutarın 7,5 katından fazla ise yapılamıyor.

2024 VE DOĞUM BORÇLANMASI ÖDEMESİ

Zamların ardından askerlik ve doğum borçlanması en düşük 213 TL, en yüksek 1600 TL oldu.

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