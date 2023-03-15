Aşure ayı (günü) ne zaman? 2023 Muharrem ayı takvimi

Muharrem ayı eski takvimde yılın ilk ayı. Yeni yıl kutlaması
günümüzdeki kadar yaygın olmasa da eskiden de varmış. Hicri yılın
başlangıcı olan muharrem ayının birinci günü, çocuklara ve ihtiyaç sahiplerine, yılın bereketli geçmesi dileğiyle, “bereket parası” ya da “yılbaşı bahşişi” adı altında, bir harçlık verilirmiş. Buna “muharremiye” denirmiş
2023 AŞURE GÜNÜ NE ZAMAN?
İslam inancına göre, Hazreti Adem'den itibaren peygamberlerin hayatında önemli hadiselerin yaşandığı, bereket, paylaşma, birlik ve beraberliğin simgesi aşurenin yapıldığı muharrem ayının onuncu günü olan "Aşure Günü" idrak edilecek. Muharrem ayının 10. günü kutlanan Aşure Günü 28 Temmuz 2023 Cuma gününe denk geliyor.
AŞURE GELENEĞİ NASIL ORTAYA ÇIKTI?
Aşure geleneğinin kaynağı konusunda birçok söylence var. Bunlardan
biri, Nuh tufanına dayanıyor. Nuh Peygamber, sular çekilip karaya çıkınca, geminin ambarında ne varsa çıkartıp büyük bir kazanda kaynatmış. Tufandan kurtulanlar hep birlikte yiyip hâllerine şükretmişler. Aşure geleneği oradan gelir deniyor. Bazı yörelerimizde Hz. Hüseyin’e yas olarak algılanır, Kerbela şehitlerinin ruhlarına varması dilenir. Bir başka inanca göre birçok uğurlu olayın bugün gerçekleştiği söylenir. Âdem’in tövbesi bugün kabul edilmiş, İbrahim Nemrut ateşinden, Musa Firavun zulmünden bugün kurtulmuş. Eyüp bugün şifa bulmuş...