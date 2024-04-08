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ATA AÖF bahar dönemi vizeleri ne zaman? İşte sınav tarihleri

Atatürk Üniversitesi AÖF sınav tarihleri belli oldu. Fakültenin sayfasında yapılan açıklamayla bahar dönemi sınav takvimi paylaşıldı. Atatürk Üniversitesi AÖF 2023-2024 eğitim öğretim yılı Bahar Döneminde yani ikinci dönemde Bahar Dönemi Ara Sınavı ve Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı olmak üzere iki adet sınav gerçekleştirecek. ATA AÖF sınavları üç oturumda yapılacak. Peki, ATA AÖF bahar dönemi vizeleri ne zaman?

ATA AÖF bahar dönemi vizeleri ne zaman? İşte sınav tarihleri

Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi () akademik takvimini yayınlamasıyla birlikte bahar dönemi sınav tarihleri de belli oldu. Takvime göre, ATA AÖF bahar dönemi ara sınavları nisan ayının son haftasında gerçekleştirilecek.

ATA AF BAHAR DÖNEMİ SINAVLARI NE ZAMAN?

ATA AÖF Bahar Dönemi Ara Sınavı 27-28 Nisan 2024, Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı 1-2 Haziran 2024, Bahar Dönemi Bütünleme Sınavı 27- 28 Temmuz Temmuz 2024 tarihlerinde gerçekleşecek.

SINAV GİRİŞ YERİ SORGULAMA

AÖF bahar dönemi sınav yerleri Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden öğrenilecek. Sınava katılım sağlayacak olan öğrenciler, sınav günü sınav giriş belgelerini yanında bulundurması gerekiyor.

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