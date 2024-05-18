Ata Emre cinayetinin ardından yine bir motokurye bıçaklandı

Mehterçeşme Mahallesi Hacı Bayram Veli Caddesi'nde motokurye M.Ş. ile seyir halindeki otomobilin sürücüsü S.S. arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı.



Kısa sürede büyüyen tartışma tarafların sokak ortasında birbirine tekme ve yumruklarla saldırmasıyla devam etti. Kavgada otomobil sürücüsü S.S., motokurye M.Ş.'yi bıçaklayarak yaraladı.



Çevredekilerin İhbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, yaralı M.Ş. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

