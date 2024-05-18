Ata Emre cinayetinin ardından yine bir motokurye bıçaklandı

İstanbul Esenyurt'ya motokurye ile otomobil sürücüsü arasında çıkan yol verme tartışması kısa sürede bıçaklı kavgada dönüştü. Yaralı kurye ambulansla hastaneye kaldırılırdı.

Ata Emre cinayetinin ardından yine bir motokurye bıçaklandı
Motokurye Ata Emre Akman cinayetinde "baba" şüphesi: O gece kim çıksa...

Motokurye Ata Emre Akman cinayetinde "baba" şüphesi: O gece kim çıksa...

Haberi Görüntüle

Mehterçeşme Mahallesi Hacı Bayram Veli Caddesi'nde motokurye M.Ş. ile seyir halindeki otomobilin sürücüsü S.S. arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı.

Kısa sürede büyüyen tartışma tarafların sokak ortasında birbirine tekme ve yumruklarla saldırmasıyla devam etti. Kavgada otomobil sürücüsü S.S., motokurye M.Ş.'yi bıçaklayarak yaraladı.

Çevredekilerin İhbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, yaralı M.Ş. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Ata Emre cinayetinin ardından yine bir motokurye bıçaklandı - 1

GÖZALTINA ALINDI

Polis ekipleri yaptığı incelemenin ardından S.S.'yi olay yerinde kullandığı bıçak ile yakalayarak gözaltına aldı.

S.S. polis merkezindeki işlemlerinin ardından "Kasten yaralama" suçundan adliyeye sevk edilirken, hastaneye kaldırılan M.Ş.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

TÜRKİYE HABERLERİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kırım Tatar Sürgünü'nün yıl dönümüne ilişkin paylaşım

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kırım Tatar Sürgünü'nün yıl dönümüne ilişkin paylaşım

Evde ek iş ilanlarına dikkat! Kimlik bilgilerini ele geçirip yasa dışı bahiste kullanan 10 kişi tutuklandı

Evde ek iş ilanlarına dikkat! Kimlik bilgilerini ele geçirip yasa dışı bahiste kullanan 10 kişi tutuklandı

MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? (2024 MSB MSÜ tercih sonuçları tarihi)

MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? (2024 MSB MSÜ tercih sonuçları tarihi)

Van'da askeri araç devrildi: 11 yaralı

Van'da askeri araç devrildi: 11 yaralı

Aksaray'da taşlı sopalı kavga: Evine sevgilisiyle giden koca hastanelik oldu

Aksaray'da taşlı sopalı kavga: Evine sevgilisiyle giden koca hastanelik oldu

Otoyolda 2 tır çarpıştı: 3 yaralı

Otoyolda 2 tır çarpıştı: 3 yaralı

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...