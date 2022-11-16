Atatürk Anıtı'na balyozlu saldırı

Antalya'da bir kişi, Atatürk Kent Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na balyozla saldırı gerçekleştirdi. Anıtın yükseldiği kaidenin mermerleri kırıldı. Anıttan parmak izi alınırken, saldırganın yakalanması için soruşturma başlatıldı.

Atatürk Anıtı'na balyozlu saldırı

'da Muratpaşa Belediyesi'nin güvenlik kameralarına yansıyan görüntülere göre, kimliği belirsiz bir kişi dün saat 23.30 sıralarında otomobille Atatürk Kent Meydanı'na gitti.

Aracını park eden şüpheli, yanında taşıdığı sırt çantasından çıkardığı küçük balyozla Atatürk Anıtı'nın yükseldiği mermer bloklarını kırdı.

Atatürk Anıtı'na balyozlu saldırı - 1

Kaidenin iki ayağındaki mermerleri kıran kişi, otomobiline döndü ve olay yerinden ayrıldı.

Belediye güvenlik görevlilerinin ihbarı üzerine Antalya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekipleri, gece saatlerinde olay yerine gitti.

Atatürk Anıtı'na balyozlu saldırı - 2

Anıttan parmak izleri alınırken, saldırganın belirlenerek yakalanması için soruşturma başlatıldı.

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