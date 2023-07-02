Atatürk büstüne çıkıp, ayak ayak üstüne atarak poz veren çocuk gözaltına alındı

Şanlıurfa'nın en işlek yerlerinden Topçu Meydanı'ndaki Atatürk büstüne çıkan ve ayak ayak üstüne atarak poz veren çocuğun fotoğrafının sosyal medyada paylaşılması tepkilere yol açtı.

Şanlıurfa Valiliği, kentte bu ve benzeri provokatif eylemlere kesinlikle müsaade edilmeyeceği yönünde açıklamada bulunarak, Atatürk büstüne çıkan 13 yaşındaki Suriye uyruklu M.E.'nin Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalandığını duyurdu.



Valiliğin yazılı açıklamasında, bazı sosyal medya hesaplarında "Suriyeli gençten haddini aşan eylem: Ata’ya saygısızlık" başlıklı paylaşımların yapıldığı kaydedildi.



İnceleme üzerine olayın şüphelisi olarak Suriye uyruklu M.E'nin güvenlik güçlerince gözaltına alındığı belirtilen açıklamada, "Şüpheli, gerekli işlemler için Çocuk Şube Müdürlüğüne teslim edilmiştir. Konu, tüm birimlerimizce hassasiyetle ve yakından takip edilmektedir. İlimizde bu ve benzeri provokatif eylemlere kesinlikle müsaade edilmeyecektir." ifadeleri kullanıldı.

