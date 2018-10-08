Malatya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhuriyet'e hakaret ettiği iddiasıyla soruşturma açılan öğretmen M.K.'nin yakalanması için çalışma başlattı.
Şüpheli, polis ekiplerince evinde gözaltına alındı. M.K.'nin adresinde ele geçirilen bazı dijital materyaller, incelenmek üzere emniyete götürüldü.
Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen M.K., adliyeye sevk edildi.
M.K. hakkında İl Milli Eğitim Müdürlüğü inceleme, Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı da resen soruşturma başlatmıştı.