Atatürk’ü minnetle anıyoruz | Devlet erkanı Anıtkabir’de | Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye’nin yükselişine hiçbir güç engel olamayacak

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu, ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 85’inci yılında yurt genelinde, KKTC ile dış temsilciliklerde tören ve etkinliklerle anılıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı da Anıtkabir’i ziyaret ediyor.

Atatürk’ü minnetle anıyoruz | Devlet erkanı Anıtkabir’de | Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye’nin yükselişine hiçbir güç engel olamayacak

Ulu önder Gazi Mustafa Kemal , ebediyete intikal edişinin 85’inci yılında tüm yurtta törenlerle anılıyor.

Ankara’daki anma törenlerinin merkezi Ata’nın ebedi istirahatgahı Anıtkabir. Cumhurbaşkanı ve beraberindeki heyet, Atatürk’ün manevi huzuruna çıktı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kırmızı beyaz karanfillerden oluşan ay yıldızlı çelengi Atatürk’ün mozolesine bıraktı.

Devlet erkanı mozole önünde saygı duruşunda bulundu.

Erdoğan, Anıtkabir defterine, “’nin yükselişine, ‘Türkiye Yüzyılı’nın inşasına ve milletimizin asırlık hedeflerine ulaşmasına hiçbir güç engel olamayacaktır.” diye yazdı.

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