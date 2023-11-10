Atatürk’ü minnetle anıyoruz | Devlet erkanı Anıtkabir’de | Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye’nin yükselişine hiçbir güç engel olamayacak

Ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikal edişinin 85’inci yılında tüm yurtta törenlerle anılıyor.



Ankara’daki anma törenlerinin merkezi Ata’nın ebedi istirahatgahı Anıtkabir. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve beraberindeki heyet, Atatürk’ün manevi huzuruna çıktı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, kırmızı beyaz karanfillerden oluşan ay yıldızlı çelengi Atatürk’ün mozolesine bıraktı.



Devlet erkanı mozole önünde saygı duruşunda bulundu.



Erdoğan, Anıtkabir defterine, “Türkiye’nin yükselişine, ‘Türkiye Yüzyılı’nın inşasına ve milletimizin asırlık hedeflerine ulaşmasına hiçbir güç engel olamayacaktır.” diye yazdı.