Büyük Önder Atatürk için TBMM'de anma töreni

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 85. yılı dolayısıyla TBMM'de anma töreni düzenlendi.

Büyük Önder Atatürk için TBMM'de anma töreni
Devlet erkanı Anıtkabir’de | Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye’nin yükselişine hiçbir güç engel olamayacak

Devlet erkanı Anıtkabir’de | Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye’nin yükselişine hiçbir güç engel olamayacak

Haberi Görüntüle

Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal , ebediyete intikalinin 85’inci yılında saygıyla anıldı.

Törene, Başkanvekilleri Bekir Bozdağ ve Sırrı Süreyya Önder, AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, milletvekilleri, Meclis bürokratları ve çalışanları katıldı.

Büyük Önder Atatürk için TBMM'de anma töreni - 1

TBMM Başkanvekili Bozdağ'ın Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasının ardından, Atatürk'ün vefat ettiği saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...