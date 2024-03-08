Atık yağları sahildeki kayalıklara döktü

Maltepe sahilde bulunan bir kafenin personeli, işyerinden çıkan donmuş ve çeşitli gıda atıklarını sahildeki kayalıklara attı. Çevredeki vatandaşlar duruma tepki gösterdi.

Atık yağları sahildeki kayalıklara döktü

'de sahilde bulunan bir kafenin personeli işyerlerinden çıkan yağ ve çeşitli gıda atıklarını çöp konteynerine dökmek yerine sahildeki kayalıklara döktü.

Sahildeki kayalıklarda kedi ve köpekleri beslediğini ve kulübelerinin olduğunu belirten vatandaş ise duruma tepki gösterdi.

Atık yağları sahildeki kayalıklara döktü - 1

Kayalıklara çöpün dökülmesinin hem sahildeki hayvanlar için tehdit oluşturduğunu hem de çevre kirliliğine sebep olduğunu söyleyen vatandaş, kafe personelinin daha önceki zamanlarda da çöpleri kayalıklara döktüğünü iddia etti.

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