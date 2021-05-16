Atlayış yaptıktan sonra gözden kaybolan amatör paraşütçüden acı haber

Bursa'nın Orhangazi ilçesindeki Gürle Dağı'ndan yamaç paraşütüyle atlayış yaptıktan bir süre sonra gözden kaybolan paraşütçünün cansız bedenine ulaşıldı.



İlçede kuruyemiş işletmesi bulunan amatör yamaç paraşütü sporcusu, evli ve bir çocuk babası Muammer Yolcu (37) öğleden sonra ailesi ve arkadaşlarıyla çıktığı Gürle Dağı'ndan atlayış gerçekleştirdi. Yolcu, olumsuz hava koşulları nedeniyle bir süre sonra gözden kayboldu.



Yolcu'nun ailesi ve arkadaşlarının ihbarda bulunması üzerine olay yerine jandarma ve AFAD, AKUT, NAK ve BAKUT ekipleri sevk edildi.



Ekipler, Yolcu'yu bulmak için, Gürle Dağı çevresinde arama çalışması başlattı.



Drone yardımıyla havadan da arama yapan ekiplere, arazi şartlarının zorluğu nedeniyle bölgedeki kırsal mahallerde yaşayan vatandaşlar da traktörle destek verdi.



"PARAŞÜTÜN HAVADA DÖNDÜĞÜNÜ FARK ETMİŞLER"



Bölgedeki Yenisölöz Mahallesi'nin muhtarı Halil Bayram, gazetecilere yaptığı açıklamada, saat 16.00 itibarıyla yamaç paraşütçüsünün hava muhalefeti nedeniyle kaybolduğu bilgisini aldıklarını söyledi.



Orhangazi İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, kendilerini konuyla ilgili bilgilendirdiğini anlatan Bayram, şöyle devam etti:



"Biz de görgü tanıklarıyla yaptığımız görüşmelerden aldığımız son bilgilere göre, ekipleri o noktaya yönlendirmeye çalışıyoruz. Şu an itibarıyla yaklaşık 500 arama kurtarma personeli var. Köpeklerle birlikte yoğun bir arama çalışması devam ediyor. Yakın tanıdığım arkadaşımıza sağ salim kavuşacağımıza inanıyorum. Telefonu çalıyor ama kendisi cevap vermiyor. Kendisi sağlıklı mı, değil mi o noktada bir bilgimiz yok."



Bayram, görgü tanıklarıyla konuştuğunu belirterek, "Tam yoğun sağanağın olduğu zaman paraşütün havada döndüğünü fark etmişler. Daha sonra Kaynak mevkisinde çoban arkadaşımız o bölgeden geçtiğini görüyor. O noktada arama çalışmaları devam ediyor." diye konuştu.



Yenisölöz Mahallesi civarında arama çalışmalarını yoğunlaştıran ekipler, Eğrenti Tüzü mevkisinde, atlayış yaptığı yerden kuş uçuşu 2 kilometre uzaklıkta Yolcu'nun cansız bedenine ulaştı.



Savcının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Yolcu'nun cansız bedeni Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.



Öte yandan Yolcu'nun, yamaç paraşütüyle tepede hazırlık yaptığı ve atladığı anların arkadaşı tarafından cep telefonuyla kaydedildiği ortaya çıktı.



Görüntülerde Yolcu'nun, atlayış öncesi birkaç deneme yaptığı, daha sonra da atladığı anlar yer alıyor.

