Avcılar'da yüzüne kimyasal madde atılan kadın ağır yaralandı

Avcılar'da evine giren bir kişi tarafından yüzüne yanıcı kimyasal madde atılan kadın ağır yaralandı. Saldırıyı gerçekleştirdiği iddia edilen şüpheli gözaltına alındı. Şüphelinin 16 ayrı suçtan kaydı olduğu öğrenildi.

Haberler - Anadolu Ajansı - DHA 08.10.2021 - 04:00

Avcılar'da yüzüne kimyasal madde atılan kadın ağır yaralandı

Avcılar'da evine girdiği kadını, yüzüne yanıcı kimyasal madde dökerek ağır yaraladığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Merkez Mahallesi'nde ikamet eden Yasemin Uzunçelebi'nin evine giren bir kişi, kadının yüzüne yanıcı kimyasal madde dökerek kaçtı.

Saldırıda ağır yaralanan Yasemin Uzunçelebi'nin hastanede tedavi altına alındığı ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. 

Uzunçelebi'nin ya uğradığı gün kent değiştirmek için hazırlık yaptığı ileri sürüldü.

İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, yı gerçekleştirdiği iddia edilen Mehmet Yıldız'ı Esenyurt Talatpaşa Mahallesi'nde yakalayarak gözaltına aldı.

Şüphelinin 16 ayrı suçtan emniyette kaydı olduğu tespit edildi.

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...