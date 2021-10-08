Avcılar'da yüzüne kimyasal madde atılan kadın ağır yaralandı

İstanbul Avcılar'da evine girdiği kadını, yüzüne yanıcı kimyasal madde dökerek ağır yaraladığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.



Alınan bilgiye göre, Merkez Mahallesi'nde ikamet eden Yasemin Uzunçelebi'nin evine giren bir kişi, kadının yüzüne yanıcı kimyasal madde dökerek kaçtı.



Saldırıda ağır yaralanan Yasemin Uzunçelebi'nin hastanede tedavi altına alındığı ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.



Uzunçelebi'nin saldırıya uğradığı gün kent değiştirmek için hazırlık yaptığı ileri sürüldü.



İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, saldırıyı gerçekleştirdiği iddia edilen Mehmet Yıldız'ı Esenyurt Talatpaşa Mahallesi'nde yakalayarak gözaltına aldı.



Şüphelinin 16 ayrı suçtan emniyette kaydı olduğu tespit edildi.