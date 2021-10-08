Avcılar'da sevgilisinin yüzüne kimyasal madde döken  saldırgan tutuklandı

İstanbul Avcılar'da evine girdiği kadını, yüzüne yanıcı kimyasal madde dökerek ağır yaraladığı iddia edilen şüpheli tutuklandı.



Alınan bilgiye göre, Merkez Mahallesi'nde ikamet eden Yasemin Uzunçelebi'nin evine giren bir kişi, kadının yüzüne yanıcı kimyasal madde dökerek kaçtı.



Saldırıda ağır yaralanan Yasemin Uzunçelebi'nin hastanede tedavi altına alındığı ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.



Uzunçelebi'nin saldırıya uğradığı gün kent değiştirmek için hazırlık yaptığı ileri sürüldü.



POLİS GİZLENDİĞİ EVDE YAKALADI



Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 'Kasten Yaralama' olayı ie ilgili sürdürdüğü çalışma sonucu aradığı şüpheli Mehmet Yıldız'ı gizlendiği Esenyurt'ta bir yakının evinde yakaladı.

Farklı 16 suçtan kaydı bulunduğu tespit edilmen Mehmet Yıldız, Avcılar Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro'da ifade verirken, kadının yüzüne içinde ne olduğunu bilmediği bir tas içerisindeki maddeyi döktüğünü, bunu kendisinin getirmediğini öne sürdü.

Bekar olduğu belirtilen Mehmet Yıldız'ın hakkında ayrıca bir dosya ile ilgili ifade vermediği için yakalama kararı bulunduğu anlaşıldı.



Çoğu dolandırıcılık olmak üzere 16 ayrı suç kaydı bulunan şüpheli Mehmet Yıldız, "Kasten yaralama" suçundan bu sabah Küçükçekmece Adliyesi'ne götürüldü.