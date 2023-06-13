Avlanan iki balıktan biri hamsi oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre su ürünleri üretimi, 2022 yılında bir önceki yıla göre yüzde 6,2 artarak 849 bin 808 ton gerçekleşti.

Üretimin yüzde 30'unu avcılık yoluyla elde edilen deniz balıkları, yüzde 5,6'sını avcılık yoluyla elde edilen diğer deniz ürünleri, yüzde 3,9'unu avcılık yoluyla elde edilen iç su ürünleri oluşturdu.

Avcılık yoluyla yapılan toplam üretim 335 bin 3 ton oldu. Deniz ürünleri avcılığı bir önceki yıla göre yüzde 2,3, iç su ürünleri avcılığı ise yüzde 0,4 arttı.

AVLANAN 2 BALIKTAN BİRİ HAMSİ

Üç tarafı denizlerle çevrili Türkiye'de geçen yıl avlanan deniz balıkları miktarı 254 bin 535 ton olarak gerçekleşti.

Avlanan deniz balıklarının türlerine göre dağılımı incelendiğinde, hamsinin 125 bin 980 ton ile en yüksek miktarda avlanan balık olduğu görüldü. Hamsiyi 49 bin 892 ton ile palamut-torik, 16 bin 729 ton ile sardalya takip etti.

Denizlerde 2013'ten 2023 yılına kadar toplam 2 milyon 810 bin 876,5 ton balık avı yapıldı. Son 10 yılda en çok avlanan balık türü hamsi oldu. 10 yılda 1 milyon 538 bin 63,8 ton hamsi avı gerçekleştirildi. 2013'ten bu yana en düşük hamsi avı 96 bin 440 ila 2014 yılında, 96 bin 451,7 ton ile 2018 yılında gerçekleşti. Aynı dönemde en yüksek hamsi avcılığı 262 bin 544,4 ton ile 2019 yılında oldu.