Avrupa'da yaz saati uygulamasına geçildi: Türkiye'de yaz saati uygulaması var mı? Türkiye'de saatler ileri alındı mı?

Avrupa'da saatler, 30 Mart Cumartesi gününü 31 Mart Pazar gününe bağlayan gece 02.00’de bir saat ileri alındı. ABD "yaz saati" uygulamasına 10 Mart Pazar günü geçmişti. Avrupa'da yaz saati uygulaması 27 Ekim 2024, ABD'de ise 3 Kasım 2024 tarihlerinde sona erecek.
TÜRKİYE'DE YAZ SAATİ UYGULAMASI VAR MI?
Türkiye'de de bazı cihazlar otomatik olarak bu uygulamaya geçiş yaptı. Türkiye’de ise yaz saati uygulaması olmadığı için saatler ileri alınmayacak.
Yaz saati uygulamasıyla; Almanya, Fransa, Belçika, Hollanda, İtalya, İsveç, İsviçre ve Danimarka ile Türkiye arasındaki saat farkı ikiden bire, İngiltere ile üç olan saat farkı da ikiye inecek.
YAZ SAATİ UYGULAMASI NEDİR?
Yaz saati uygulaması (YSU) herhangi bir ülkede veya bölgede gün ışığından, sabahları daha az, öğleden sonra daha çok yararlanmak üzere, periyodik olarak, saatlerin belirli bir miktarda değiştirilmesidir. Genellikle, bu uygulama kapsamında saatler ilkbahar başlangıcında bir saat ileri, sonbaharda ise bir saat geri alınır.[1] Çağdaş yaz saati uygulaması ilk defa 1895 yılında Yeni Zelandalı bir böcekbilimci olan George Vernon Hudson tarafından önerildi.[2] O günden sonra birçok ülke bu uygulamayı benimseyerek kullanmaya başladı. Bununla birlikte, yaz saati uygulamaları ülkeler arasında farklılık gösterebilir.
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