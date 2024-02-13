Ay'a inişten bu yana bir ilk! Super Bowl izlenme rekoru kırdı

ABD'nin en büyük spor organizasyonlarından Amerikan Futbolu Ligi'nin (NFL) şampiyonluk mücadelesi Super Bowl, her yıl gündem olmayı başarıyor. Super Bowl'un reyting sonuçları açıklandı. 11 Şubat'ta Las Vegas'ta düzenlenen Super Bowl etkinliğini 123,4 milyon kişi izledi.

Kansas City Chiefs ile San Francisco 49ers karşılaşmasına sahne olan ve Usher'ın inanılmaz bir gösteri sergilediği Super Bowl, tüm zamanların en çok izlenen Super Bowl etkinliği olmakla kalmadı.

1969 yılında Apollo 11'in Ay'ın yüzeyine inişinden bu yana en çok reyting alan televizyon yayını olarak tarihe geçti. Neil Amstrong ve Edwin Aldrin 1969 yılında Ay'a ayak basan ilk insanlar olmuştu. CNN'in haberine göre, Ay'a iniş anının 125-150 milyon kişi tarafından izlendiği tahmin ediliyor.

