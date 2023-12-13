Ayak izleri takip edilerek suçüstü yakalandılar: 300 bin TL ceza

Tunceli'de Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi ekipleri, kaçak avcılıkla mücadele kapsamında çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, kaçak avcıların akşam saatlerinde avlanmaları ihtimaline karşı karanlıkta da saha denetimlerini gerçekleştiriyor.

Bu kapsamda ekipler Çemişgezek ilçesi kırsalında yağmurlu havada denetim gerçekleştirirken bir aracı dağlık alanda gördü. Aracın yanına giden ekipler, çamurdan ayak izleri belirgin olan adımları takip etti. Ekipler, takip sonucunda hayvanlara görünmeden kolayca yaklaşmak ve onları avlamak için kurulmuş olan bir güme tespit etti. Ekiplerin gümeye yaklaştığı anda ateş edildi. Yapılan kontrolde koruma altında olan bir yaban keçisinin vurulduğu tespit edildi. Ekipler, suçüstü yakaladıkları 2 kişiye toplamda 300 bin TL tazminat ve idari ceza uyguladı. Ayrıca ekipler, avcıların yivsiz silahlarına da el koydu.