Antalya'da hafif ticari araç devrildi: 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1'i çocuk 2 kişi yaralandı.

Antalya'da hafif ticari araç devrildi: 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı

'da hafif ticari aracın devrildi. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı

Metin Bulut (61) idaresindeki hafif ticari araç, Antalya-Korkuteli kara yolu Bayatbademleri mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde araçta yolcu olarak bulunan Aynur Bulut'un (63) hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaralanan sürücü Bulut ile torunu Beren Özer (2) ise ilçedeki hastanelere kaldırıldı.

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