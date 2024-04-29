Antalya'da hafif ticari araç devrildi: 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı

Antalya'da hafif ticari aracın devrildi. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı



Metin Bulut (61) idaresindeki hafif ticari araç, Antalya-Korkuteli kara yolu Bayatbademleri mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.



İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.



Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde araçta yolcu olarak bulunan Aynur Bulut'un (63) hayatını kaybettiği belirlendi.



Yaralanan sürücü Bulut ile torunu Beren Özer (2) ise ilçedeki hastanelere kaldırıldı.