Ayasofya Camii Baş İmamı Mehmet Boynukalın görevden ayrıldı

İstanbul'da Ayasofya Camii Baş İmamı Mehmet Boynukalın görevinden ayrıldı.

Alınan bilgiye göre, geçici görevlendirme ile Ayasofya-i Kebir Camii'nde imamlık vazifesini yürüten Mehmet Boynukalın, bu görevinden ayrılma talebinde bulundu.

Boynukalın'ın talebi olumlu yanıt buldu.

Prof. Dr. Mehmet Boynukalın, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Hukuku Ana Bilim Dalı öğretim üyesiydi. Mehmet Boynukalın, Ayasofya'nın 24 Temmuz 2020'de müzeden camiye çevrilmesi sonrası, buraya imam olarak atanmıştı.

Boynukalın, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde akademik kariyerine devam edecek.

Boynukalın, sosyal medyada laiklik, kadın cinayetleri, İstanbul Sözleşmesi ve faiz yorumlarıyla hem muhalefetin hem de AK Partili isimlerin tepkisine neden olmuştu.



Mehmet Boynukalın, Bakara Suresi'nden ayetler paylaşmış, "Faizcilerle mücadele etmek İslam'ın emridir" demişti.



Boynukalın, İstanbul Sözleşmesi için de "Kaldırılmış. Hamdolsun. Haklı ve güçlü insan = Haklı ve güçlü Türkiye" ifadelerini kullanmıştı.

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