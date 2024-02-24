Aydın merkezli 4 ildeki suç örgütü operasyon: 25 tutuklama

Aydın merkezli 4 ilde nitelikli dolandırıcılık yaptığı belirlenen suç örgütüne yönelik operasyonda 25 şüpheli tutuklandı.

Aydın merkezli 4 ildeki suç örgütü operasyon: 25 tutuklama

Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde Aydın İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, önceki gün sabah saatlerinde Aydın merkezli Ankara, İzmir ve Muğla'da nitelikli dolandırıcılık yaptığı belirlenen suç örgütüne yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda örgüt liderleri Teoman Avcı ve Ferdi Kayhanlı'nın da aralarında bulunduğu 35 şüpheli, gözaltına alındı. Örgüt üyelerinin hesaplarında yapılan incelemede, suçtan elde edildiği değerlendirilen toplam 46 milyon TL bulundu.

Aydın merkezli 4 ildeki suç örgütü operasyon: 25 tutuklama - 1

Jandarmadaki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen şüphelilerden örgüt elebaşları oldukları öne sürülen Teoman Avcı ve Ferdi Kayhanlı'nın da aralarında bulunduğu 25 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Diğer 10 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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