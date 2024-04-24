Aydın'da kaçak kazı operasyonu: 2 bin yıllık heykel ele geçirildi

Aydın'ın Nazilli ilçesinde kaçak kazı operasyonunda yaklaşık 2 bin yıllık olduğu değerlendirilen heykel başı ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.



İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kestel Mahallesi Bördelik mevkisinde Ö.D'nin kendi arazisinde kaçak kazı yaptığı ihbarı üzerine operasyon düzenledi. Ö.D'nin suçüstü yakalandığı operasyonda heykel başı bulundu.



Aydın Arkeoloji Müzesi'ne gönderilen heykel başının yaklaşık 2 bin yıllık olduğunun değerlendirildiği belirtildi.

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