Aydın'da kamyon ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 2 kişi öldü

Mustafa Pazar yönetimindeki 09 LY 979 plakalı hafif ticari araç, Aydın-Muğla kara yolu Hallaçlar Mahallesi'nde, M.B. idaresindeki 48 YR 062 plakalı kamyonla çarpıştı.
Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, hafif ticari araç sürücüsü Pazar ile aynı araçtaki yolcu Hüseyin Akkurt'un olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.
Kazada hayatını kaybedenlerin cenazeleri, savcılık incelemesinin ardından Çine Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.