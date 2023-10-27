Aydın’daki KYK yurdunda yaşanan asansör faciasında yaşamını yitiren Zeren’e gözyaşlarıyla veda

“SORUMLULAR, SORUMLULUKLARINI ALSINLAR”



Baba Akın Ertaş, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, çocuğunun melek gibi bir insan olduğunu dile getirerek, "Devletimiz bize merhametli yüzünü gösterdi. Bundan sonra da adaletli yüzünü göstersin. Sorumlular, sorumluluklarını alsınlar. İnşallah bundan sonra hiçbir çocuğumuzun canı yanmasın. Hiçbir annenin, babanın ocağına ateş düşmesin. Bizim tek isteğimiz budur." dedi.



Yurtlarda öğrencilerin eylem yaptıklarını aktaran Ertaş, "Onlardan da ağabeyleri olarak taşkınlık yapmamalarını istiyorum. Vatanlarına, devletlerine bağlı olarak düzgün bir şekilde yapsınlar. Kötü insanların emellerine alet olmasınlar." çağrısını yaptı.



“İNŞALLAH BU SON OLUR, DENETİM MEKANİZMASI DEVREYE GİRER”



Ertaş, "İnşallah bu son olur. Denetim mekanizmaları devreye girer. Biz çocuklarımızı arkada bırakarak yurtlardan ayrılıyoruz. İdareciler bunu sadece iş olarak görmesinler. Orada bir sürü ana kuzusu var. Kendi çocukları için neyi reva görüyorlarsa aynısını oradaki çocuklar için de reva görsünler." ifadelerini kullandı.

ÖZGÜR ÖZEL: ÜZERİMİZE NE DÜŞÜYORSA ONU YAPACAĞIZ



Cenaze namazı sonrası konuşan CHP Genel Başkan Adayı Özgür Özel, “Kardeşimizi bütün Türkiye'nin yüreğini sızlatan bir ihmaller zincirinin sonunda kaybettik. Ailesine başsağlığı diledik. Babasının adaletle ilgili talebi var. Bu talep hepimizin talebi. Zeren'in acısının tekrar etmemesi başka ocaklara ateş düşmemesi için üzerimize ne düşüyorsa onu yapacağız.” dedi.



NE OLMUŞTU?



Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdu’nda, 25 Ekim’de arızalanan asansörün düşmesi sonucu Adnan Menderes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bölümler Fakültesi öğrencisi Zeren Ertaş yaşamını yitirmişti.