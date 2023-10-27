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Öğrenci yurdundaki asansör faciasında tutuklama

Aydın'da KYK Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdu'nda arızalanan asansörün düşmesi sonucu Zeren Ertaş isimli öğrencinin hayatını kaybetmesiyle ilgili, asansör firmasının yetkilisi M.B. tutuklandı.

Öğrenci yurdundaki asansör faciasında tutuklama
Aydın'da öğrenci yurdunda asansör kazası: Zeren Ertaş hayatını kaybetti

Aydın'da öğrenci yurdunda asansör kazası: Zeren Ertaş hayatını kaybetti

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Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı, kız öğrenci yurdunda yaşanan asansör kazasına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında, asansörün bakımını yapan firmanın yetkilisi M.B. hakkında gözaltı kararı verdi.

Gözaltına alınan M.B. jandarmadaki işlemlerinin ardından geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

Adliyeye sevk edilen M.B. mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öğrenci yurdundaki asansör faciasında tutuklama - 1

NE OLMUŞTU?

Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdu'nda 25 Ekim'de arızalanan asansörün düşmesi sonucu Adnan Menderes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bölümler Fakültesi öğrencisi Zeren Ertaş hayatını kaybetmişti.

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