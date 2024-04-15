Ayhan Bora Kaplan davasında ilk duruşma: Önce hayat hikayesini anlattı, sonra hakaretler yağdırdı

Sanık Adnan Kaplan, Erkan Doğan’ın şikayetiyle gözaltına alınıp tutuklandığını anlattı. Bir barın otoparkında çalıştığını, yaşanan olaylarla alakalı bilgisinin olmadığını öne süren Kaplan, tahliyesini talep etti.



TAPELERDE GEÇEN “ARKADAŞ” NE?



Sanık Ali Dönmez, oto kiralama işiyle uğraştığını 2018’de iki işletmede vale olarak görev yaptığını anlattı. Herhangi bir suç örgütüne üye olmadığını savunan Dönmez, “Ben çalışırken Fethi Koyuncu da valelik yapıyordu ama sorumluydu. Maaşlarımızı kendisinden alıyorduk. Müdürlerle fazla bir ilişkimiz olmazdı. Mekanların kime ait olduğunu bilmiyorum. Örgüte üye değilim, tahliyemi talep ediyorum.” dedi.



Dönmez, tape kayıtlarında geçen “Arkadaş” tabirini bozuk para istemek için kullandığını da savunmasına ekledi.



ŞALLI: SUÇ ÖRGÜTÜYLE İLİŞKİM YOK



Sanık Ali Şallı ise oto kiralama şirketi olduğunu herhangi bir suç örgütüyle ilişkisinin bulunmadığını iddia etti. Yazılı savunmasını mahkemeye sunan Şallı, “Ben neden yattığımı bilmiyorum, geciken adalet benim nezdimde adalet değildir. Hasta bir eşim var. Bu sebeplerden dolayı tahliyemi talep ediyorum. Aksi takdirde en yüksek adli kontrol şartıyla serbest bırakılmayı talep ediyorum.” diye konuştu.



“SESİNİ İLK DEFA DUYDUM”



Sanık Arif Buğra Meşen de 2018-2019 yılları arasında bir barda valelik yaptığını, sanıklardan bazılarını bu nedenle tanıdığını söyledi.



Vale olarak suç örgütüne nasıl üye olduğunu anlamadığını beyan eden Meşen, “Ben ‘Bora Kaplan’ dediğiniz adamı hiç tanımam. Nezarette ses tonunu ilk defa duydum. 8 aydır tutukluyum hiçbir suça karışmadım, hiçbir örgüte üye değilim, tahliyemi talep ediyorum.” ifadelerini kullandı.



Sanık Barış Kurt da hayatında ilk defa cezaevine girdiğini belirterek, “Mühendisim, 3 üniversite bitirdim. Doktoram, uluslararası yayınlarım var. Şoktayım, rüya halindeyim.” dedi.

HAKİMLE SANIK ARASINDA İLGİNÇ DİYALOG



Kurt, Bora Kaplan’I kız arkadaşıyla gittiği bardan tanıdığını anlattı. Mahkeme başkanı bunun üzerine Kurt’a savcılık ifadesinde Kaplan’ı tanımadığını söylediğini hatırlattı.



Kurt da o dönemde Çankaya Belediye Meclisi’nde Meclis Üyesi olduğunu belirterek, “Siyasi geleceğim, kariyerim var.” yanıtını verdi. Mahkeme başkanı da “Ne ilgisi var? Bora Kaplan sakıncalı mı? Siyasi kariyerinle ilgisi ne.” diye sordu. Barış Kurt'un sessizliği üzerine de “Yok mu bir cevabın.” dedi. Bunun üzerine Kurt, “Var. Ben kimim, anlatayım; sonra ne isterseniz sorun.” diyerek hayat hikayesini anlattı.



Polislerin hazırladığı bilirkişi raporuyla HTS kayıtlarını çarpıtıp mahkemeyi yanılttığını öne süren Barış Kurt, “Günahtır.” diyerek ağlamaya başladı.

HAKARETLER YAĞDIRDI



Kurt, aleyhinde ifade veren Erkan Doğan için “Sokak çocuğu, nankör, çingene, esrar içmekten perişan olmuş.” ifadelerini kullandı.



Gizli tanığın ifadesiyle de oynandığını aktaran Kurt, sorguda kendisine okunanla mahkeme başkanının okuduğunun farklı olduğunu öne sürerek, “Bu suç değil mi? Niye oynuyorsunuz? İşte, fazla oynarsanız Allah böyle ayağınıza dolar.” dedi.



Duruşmaya öğle arası verildi.