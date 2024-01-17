"Ayhan Bora Kaplan" iddianamesi kabul edildi

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanlığınca hazırlanan raporda, sanıkların, 2019 ve sonrasında mal varlıklarında ciddi artış olduğu, bu suçlardan elde ettikleri gelirleri akrabaları ile üçüncü şahıslar adına mal varlığı alarak veya şirket kurarak akladığının tespit edildiği bildirildi.



Polisin teknik takibi sırasında, sanıkların birbirleriyle yaptığı görüşmelerde şifreli ifadeler kullandığı ortaya çıktı. Bu bağlamda sanıkların, Bora Kaplan'dan "büyük abi", diğer örgüt yöneticilerinden ise "küçük abi" diye bahsettiği, ayrıca "araba" kelimesinin "silah" anlamında kullanıldığı deşifre edildi.



Örgüt içinde "iş bölümü" yapıldığı, bu kapsamda sanık Fethi Koyuncu'ya bağlı "tetikçi", sanık Kanber Keskin'e bağlı da "vale" diye tabir edilen grupların bulunduğu belirtildi.



İSTENEN CEZALAR



Suç örgütünün Kaplan'ın talimatı ve bilgisi doğrultusunda, farklı tarihlerde Mahfuz Tatar ve Semih Arslan'ın öldürülmesi, müştekiler Altan T, Murat Y, Serhat T. ve Serdar H'nin silahla yaralanması, müşteki Erkan D'nin 2 gün boyunca alıkonularak işkence edilmesi, müşteki Mehmet Taha E'nin sahibi olduğu işletmelerin zorla alınması, müşteki Muhammed S'nin 2 otomobilinin gasp edilmesi ve zorla çek yazdırılması ile müşteki Emirhan B'nin darp edilmesi olaylarını gerçekleştirdiği bildirildi.



Bora Kaplan ve örgütün diğer yöneticileri, suç örgütünün işlediği tüm suçlardan sorumlu tutuldu.



İddianamede, Bora Kaplan ve diğer örgüt yöneticileri Koyuncu, Ayaş, Savaş, Keskin ve Sertçelik hakkında "suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurmak ve yönetmek", "kasten öldürme", "nitelikli kasten öldürme", 7 kişiye yönelik "kasten yaralama", 2 kişiye yönelik "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", 2 kişiye yönelik "nitelikli yağma", "eziyet", "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme", "suç üstlenme" ve 2 kez "suçluyu kayırma" suçlarından biri ağırlaştırılmış 2'şer kez müebbet ve 169 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istendi.



Diğer 55 sanık için de çeşitli sürelerde hapis cezası talep edildi.



İddianame Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.