Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında 3 polis açığa alındı

Ankara genelinde faaliyet gösteren; lüks eğlence merkezi, bar, pavyon, gece kulübü şeklindeki işletmeleri baskı altına alarak, illegal yollarla ele geçiren, başta silahlı yaralama, nitelikli yağma, kasten yaralama gibi birçok suça karışan Ayhan Bora Kaplan’ın liderliğindeki suç örgütüne yönelik soruşturma sürüyor.



Soruşturma kapsamında açığa alınan polislerden ikisinin, Emniyet Genel Müdürlüğü'nde polis başmüfettişi olarak görev yaptığı, birinin ise Polis Akademisi'nde şube müdürü olduğu öğrenildi.



Ayhan Bora Kaplan emniyetteki ifadesinde, açığa alınan emniyet müdürlerinden birinin kendisinden 250 bin dolar rüşvet istediğini öne sürmüştü.



İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, daha önce soruşturma kapsamında 9 emniyet mensubunun açığa alındığını açıklamıştı.

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