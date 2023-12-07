Ayrılmak istediği sevgilisi ve 2 arkadaşı tarafından kaçırıldı: KADES sayesinde kurtarıldı

İzmir'de ayrılmak istediği sevgilisi G.U. ve 2 arkadaşı tarafından kaçırılıp Manisa'ya götürülen A.D., Kadın Destek Uygulaması'ndan (KADES) yardım istedi. Genç kadın KADES sayesinde polis ekiplerince tespit edilip kurtarıldı. 3 kişi gözaltına alınarak tutuklandı.

Ayrılmak istediği sevgilisi ve 2 arkadaşı tarafından kaçırıldı: KADES sayesinde kurtarıldı

'de bir firmada yönetici olan 35 yaşındaki A.D., erkek arkadaşı G.U.'dan ayrılmak istedi.

Servis şoförü G.U., genç kadının peşini bırakmadı. A.D., polise giderek şikayetçi oldu. Şikayetin ardından genç kadın için koruma kararı çıkarıldı.

Ayrılmak istemeyen zanlı, iki arkadaşıyla birlikte kadına pusu kurdu. Önce otomobiline çarptı, araçtan inince de kaçırmaya çalıştı.

Saldırganlar, kendilerine direnen A.D.'yi ve olaya müdahale eden güvenlik görevlisini bıçakladı. Manisa'ya kaçırılan kadın, telefonundaki KADES uygulamasına bastı.

Kadın Destek Uygulaması'ndan yardım istedi. Uygulama sayesinde yeri tespit edilen kadını polis ekipleri kısa sürede kurtardı. Kısa bir kovalamacının ardından eski sevgili ve 2 arkadaşı ekipler tarafından yakalanarak tutuklandı.

Kurtarılan kadın ile olayda yaralanan güvenlik görevlisi tedaviye alındı.

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