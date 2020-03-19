'Aytaç Yalman'ın corona virüs nedeniyle öldüğü kanaati oluşmuştur' (Başhekimlik açıkladı)

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Eski Kara Kuvvetleri Komutanı 79 yaşındaki Aytaç Yalman corona virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

15 Mart Pazar günü hayatını kaybeden Aytaç Yalman sessiz sedasız toprağa verildi.

Emekli Orgeneral , 2002-2004 yılları arasında Kara Kuvvetleri Komutanıydı. 11 Mart'ta nefes darlığından şikayet etmeye başladı. Ertesi gün Fenerbahçe Orduevi'nin doktoru muayene etti. 13 Mart'ta İstanbul'da özel bir hastaneye yatırıldı. Durumu ağırlaşınca da 15 Mart günü Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı ve aynı gün hayatını kaybetti.

Aytaç Yalman'ın ölüm nedeninin bulunması için çalışma başlatıldı. Eşi Belma Yalman'da da benzer belirtiler ortaya çıkınca, hastaneye yatırıldı. Ve test sonucunda Belma Yalman'da corona virüs tespit edildi.

Başhekimlik, "Aytaç Yalman'ın corona virüs nedeniyle öldüğü kanaati oluşmuştur" açıklamasında bulundu. Aytaç Yalman'ın eşi Belma Yalman da corona virüs tedavisi görüyor.

Eski Kara Kuvvetleri Komutani'nın daha önce gittiği hastane ve orduevinde tedavi uygulayan sağlık çalışanlarına, ev ve işyerinde temas edenlere test yapıldı. Ardından da izole edildi. Aytaç Yalman'ın kısa bir süre önce İran'a gittiği öne sürüldü.

Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği

11 Mart'ta nefes darlığı başlayan Aytaç Yalman'ın hipertansiyonu dışında ek hastalığı olmadığını da belirtti.

SAĞLIK BAKANI'NDAN AYTAÇ YALMAN AÇIKLAMASI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Aytaç Yalman'ın vefatı ile ilgili, "Bu konu 4 gün önce bizim eski GATA denilen hastanemize müracaat ediliyor entübe ediliyor KOAH tanısı ile taşkip edilen hasta 6 saat sonra ex kabul edilior. O dönemde yapılan testte negatif çıkıyor. Klinik bulgusu KOAH olmasına rağmen şüpheli olabilir düşüncesiyle çevresi taranıyor. Eşi dahil olmak üzere eşi dahil pozitif çıkanlar oldu dün. Böyle bir vakada başta negatif onra pozitif olabilir. Pencere dönemi olduğu söyleniyor. Vefat eden 3 kişi olmuş oldu.' dedi.

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