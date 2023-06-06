Aytun Çıray İYİ Parti'den istifa etti

İYİ Parti 27. dönem İzmir Milletvekili ve Genel Başkan Başdanışmanı Aytun Çıray, partisinden istifa etti. Çıray istifa mektubunda parti yönetimi sert sözlerle eleştirdi.

Aytun Çıray İYİ Parti'den istifa etti
Aytun Çıray kimdir? İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Aytun Çıray kaç yaşında ve nereli?

Aytun Çıray kimdir? İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Aytun Çıray kaç yaşında ve nereli?

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İYİ Parti'li Aytun Çıray, partisinden istifa etti.

Çıray, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in 6’lı masadan kalkmasının seçim sürecine ve demokrasiye zarar verdiğini söyledi.

İYİ Parti'li isim "Türk toplumunda ortaya çıkan şok dalgası, İYİ Parti Genel Başkanı’na karşı bir öfke seline ve onunla arasında derin bir güven bunalımına dönüştü." dedi.

Çıray, 20 Eylül 2020'deki İYİ Parti Kurultay’ında kendisine ve Ümit Özdağ’a bir tasfiye operasyonu başlatıldığını da ileri sürdü ve "Kurucu Genel Sekreteri olarak yola çıktığım ve birçok görevde bulunduğum İYİ Parti’den istifa ediyorum." açıklamasını yaptı .

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