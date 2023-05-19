Ayvalık'tan Midilli Adası'na geçişlerde yoğunluk yaşanıyor

Tatilcilerden Mehmet Ali Sicim ise 3 günlük tatili ailesiyle Yunanistan'ın Midilli Adası'nda geçirmek istediğini ifade ederek, "Bugüne kadar Yunanistan'ın Ege Denizi'ndeki pek çok adasını gezdik. Midilli Adası'nı görmemiştik. Şimdi ise bu güzel adayı görmeye gidiyoruz. Türkiye'de tatil yapmak ekonomik anlamda bizi biraz yorduğu için tatil fırsatlarını Ege Adaları'ndan yana değerlendirmek durumunda kalıyoruz." diye konuştu.

Midilli Adası'na gitmek için İstanbul'dan Ayvalık'a gelen tatilcilerden İbrahim Naybant ise 3 günlük tatilin kendileri için fırsat olduğunu ve arkadaşlarıyla tercihlerini de ilk defa gideceği Midilli Adası'ndan yana kullanmaya karar verdiklerini kaydetti.

Tatilcilerden Gökhan Şahin ise Midilli Adası'nı diğer tatil bölgelerine göre daha sakin olduğu için tercih ettiklerini söyledi.

Öte yandan deniz hudut kapısı yakınındaki otoparklar da tatilcilerin araçlarıyla doldu.