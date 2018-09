AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, kentte etkili olan kötü kokuyla ilgili İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun İzmirlilerden özür dilemesi gerektiğini belirtti.



Dağ, İzmir'de etkili olan ve kentin her bölgesinden hissedilen kötü kokuyla ilgili yaptığı açıklamada, kentte yaşayanları rahatsız eden kokunun kaynağına ilişkin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Sağlık İl Müdürlüğü ve İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünün (İZSU) araştırma yaptığını anımsattı.



Kentin her bölgesinden hissedilen ve insanları rahatsız eden kokunun giderilmesi için devletin ve büyükşehir belediyesinin imkanlarının birleştirmesi yönünde açıklamalar olduğunu anımsatan Dağ, şunları söyledi:



"Ancak Büyükşehir Belediye Başkanı bugüne kadar olumlu bir adım atacağı yerde açıkçası sanki olmamış bir vakanın birileri tarafından ortaya çıkarılıp yerel seçim öncesi kullanıldığı iddiasıyla birtakım şeyler ifade etmiş oldu. Ben o ifadeleri okuduğumda Sayın Başkanın İzmirli hemşehrilerimizle dalga geçtiğini düşündüm. Biz yıllardır Büyükşehir Belediyesiyle Devlet Demiryollarıyla birlikte yüzülebilir bir körfezi konuşurken, İzmirli hemşehrilerimize bunu vaat ederken, Büyükşehir Belediyesi de aynen bu vaatleri söyleyerek bunun resimlerini paylaştı. Şimdi buradan anlıyoruz ki Sayın Başkan bizzat İZSU'nun zaman zaman bazı atık suları körfeze akıttığını itiraf etmiş durumda. İzmir'e karşı Sayın Başkanın özür dileme borcu vardır. Bunu da bir an önce hızlıca tamir etme mecburiyetimiz vardır, özellikle Büyükşehir Belediyesinin bunu tamir etme mecburiyeti vardır."



Dağ, İzmir'in kötü koku nedeniyle gündeme gelmiş olmasının, İzmirlileri ve kendisini çok rahatsız ettiğini vurgulayarak, İZSU, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile Devlet Su İşlerinin (DSİ) bunu kentin gündeminden çıkartabileceğini kaydetti.



"BELEDİYE BAŞKANLARINA 4.5 YILDIR RANDEVU VERMİYOR"



Hamza Dağ, 2014 yerel seçimlerinde AK Parti'nin İzmir'de 7 belediyeyi kazandığını ve göreve gelen AK Parti'li belediye başkanlarının kendi imkanlarıyla hizmet vermeyi sürdürdüğünü ifade etti.



AK Parti'li belediye başkanlarının kentin sorunlarını iletmek ve çözüm bulmak için İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ile görüşmek istediklerini ve bu taleplerine yanıt bulamadığını aktaran Dağ, "4,5 yıldır Sayın Kocaoğlu belediye başkanlarımıza randevu dahi vermiyor. Hatta belediye başkanlarımızla konuştuğumuzda daire başkanlarımız dahi telefona çıkmıyor. Çoğu zaman da ne yazık ki seçilmiş belediye başkanlarını şube müdürleriyle görüştürme ile karşı karşıya bıraktırıyorlardı. Belediyelerimiz de Sayın Kocaoğlu'nun ve Büyükşehir Belediyesinin ısrarla kazıp sonunda oraları yapmama gibi işlemleri vardı." dedi.



Dağ, yerel seçimlerin yaklaşmasıyla İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun da tavrında değişiklikler olduğunu ifade ederek , "Seçimlere son 6 ay kala bu süreçte Sayın Başkanın yaptığı bu hamleleri değerlendirmeye gittiğimizde, 24 Haziran seçimlerinden sonra genel merkezi üzerinde yaptığı değişim teklifi karşısında başarısız olması üzerine Sayın Başkanın genel merkezine mesaj vermek ve tekrar koltuğunu korumak için bu şekilde hamleler yaptığını görüyoruz." diye konuştu.



"DEFALARCA KENDİSİNE İLETTİK"

Aziz Kocaoğlu'nun CHP içerisinde yaptığı siyasi hamlelerde netice alamaması üzerine kendi partileri üzerinden hamleye yöneldiğini savunan Dağ, şunları kaydetti:



"Daha bir sene önce 8 Eylül'de Selçuk'da yapılan törende Sayın Başbakanımıza ve oradaki hazıruna ve İzmir'e saygısızlık yapan Sayın Başkanın üzerinden bir sene geçmesinden sonra bu şekilde yapmış olduğu hamleleri başka bir şekilde değerlendirmek imkan dahilinde değil. Çünkü 4,5 senedir hem belediyelerimizin sorunlarını biz defalarca kendisine ilettik. İzmirlilerin sorunlarını kendisine ilettik, aynı zamanda İzmir Büyükşehir Belediyesinin Ankara'dan görülmesi gereken işler varsa bizim aracı olabileceğimizi ifade etmiştik. Son 6 ayda yapmış olduğu hamleleri başka şekilde değerlendirmek mümkün değil. Sayın Aziz Kocaoğlu 1 Ekim tarihinde aday adayı olup olmayacağını açıklayacak, ben de İzmir'in Sayın Kocaoğlu'ndan kurtulmasına 13 gün kaldı diyorum."