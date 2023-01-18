Babacan'a "Dokunacağız" yanıtı

SİHA geliştiricisi ve üreticisi Selçuk Bayraktar, firmaya devlet kaynaklarının aktarıldığını iddia eden DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'a tepki gösterdi.

Değerlerlerinden taviz vermeden mücadelelerini sürdüreceklerini vurgulayan Baraktar, iftira ve yalanlara karşı haklarını savunacaklarını belirtti.

Bayraktar, Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı olacak Kızılelma'nın fotoğraflarını sosyal medyada paylaşarak "Ona sadece aziz milletimizin evlatları, mazlumun dostları dokunabilir" diye yazdı.