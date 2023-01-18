Babacan'a "Dokunacağız" yanıtı

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'a tepki gösterdi. Bayraktar, "Baykar, birilerinin kirli siyasi ajandalarına malzeme olacak bir müessese değil" dedi.

Babacan'a "Dokunacağız" yanıtı

SİHA geliştiricisi ve üreticisi , firmaya devlet kaynaklarının aktarıldığını iddia eden DEVA Partisi Genel Başkanı 'a tepki gösterdi.

Değerlerlerinden taviz vermeden mücadelelerini sürdüreceklerini vurgulayan Baraktar, iftira ve yalanlara karşı haklarını savunacaklarını belirtti.

Bayraktar, 'nin ilk insansız savaş uçağı olacak Kızılelma'nın fotoğraflarını sosyal medyada paylaşarak "Ona sadece aziz milletimizin evlatları, mazlumun dostları dokunabilir" diye yazdı.

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