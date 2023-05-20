Babacan: Cumhur İttifakı anayasa için çalışalım derse biz hazırız

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, TV5 kanalında katıldığı programda konuştu.

Her türlü araştırmada parlamenter sisteme destek verenlerin sayısının daha fazla olduğunu belirten Babacan, Meclis aritmetiğine bakıldığında anayasa değişikliği için uzlaşma gerektiğine dikkat çekti.

Öte yandan Babacan, bunun için Cumhur İttifakı'ndan bir adım gelirse birlikte çalışılabileceği mesajı verdi.

DEVA Partisi lideri, ""Biz onlara da ‘Gelin beraber çalışalım' deriz." ifadelerini kullandı.

CHP LİSTELERİNDEN GİREN MİLLETVEKİLLERİ



Babacan CHP listelerinden seçilen DEVA Partililer için de "15 arkadaşımızın 15'i de hakkıyla helalinden seçilmiştir. Hak etmişlerdir." yorumunu yaptı.