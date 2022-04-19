Babası okula götürdükten sonra kaybolan Esmanur bulundu

Kars'ta ilkokul öğrencisi Esma bulundu.



Müslüm Güney, 4 çocuğundan ikincisi olan Esmanur’u bugün saat 08.25'te eğitim gördüğü Halitpaşa İlkokulu’nun bahçesine bıraktı. Esmer Güney de saat 13.30 sıralarında 1’inci sınıf öğrencisi olan kızı Esmanur’u almak için okula gitti.

Ancak Esmanur'un okulda olmadığı anlaşıldı. Esmer Güney, durumu polise ve işte olan eşine bildirdi. Gelen ekipler, okulun güvenlik kamerası kayıtlarından Esmanur Güney’in okul binasına girmediğini tespit etti.

Esmanur'un öğretmenleri, küçük kızın okula gelmediğini söylemiş

"KIZIM OKULA GİRMEMİŞ"



Müslüm Güney, kızının okula gitmediğinin idare tarafından kendilerine bildirilmediğini belirterek, "Sabah kızımı okulun bahçesine bıraktım ve işe gittim. Annesi de öğle almaya gittiğinde öğretmenler Esmanur'un okula gelmediğini söylemiş. Kamera kayıtlarına baktık, okulunun içine girmemiş. Ancak kızımı okula getirip bıraktığımı gören komşularım var. Durumu polise ve zabıtaya bildirdik. Arama çalışmaları başladı, yetkililerden ve kızımı gören vatandaşlardan yardım istiyorum" dedi.



POLİSLER BULDU



8 yaşındaki Esmanur Güney, polis tarafından saat 17.40'da bulundu.

Kayıp ihbarının ardından arama çalışması başlatan Kars Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şubesine bağlı ekipler, Şehitler Mahallesi Mihralibey Köprüsü civarında tek başına gezerken buldukları bir kızın kayıp Esmanur Güney olduğunu belirledi.

Bunun üzerine küçük kız, Çocuk Şube Müdürlüğü'ne teslim ederek, ailesine bilgi verildi. Baba Müslüm Güney, kızını teslim almak üzere Yenişehir Mahallesindeki Çocuk Şube Müdürlüğü'ne geldi.

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