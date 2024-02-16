Bağ evinde iki arkadaş ölü bulundu

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesi Kavaklıtepe köyü Kocaahırlı mevkisindeki bağ evinde gece yemek yiyip eğlenen Tamer A. ve A.Ç.'den haber alamayan yakınları, bu adrese gitti.



İki arkadaşı yerde hareketsiz yatarken bulan yakınları, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekiplerine durumu bildirdi.



Eve gelen sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede bu kişilerin hayatını kaybettiği belirlendi.



Piknik tüpünden sızan gazdan zehirlenerek öldükleri ihtimali üzerinde durulan Tamer A. ve A.Ç.'nin cesetleri, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.



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