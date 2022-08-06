Bagajda yolculuğa bin 665 lira ceza

Eskişehir’de, bagajda oturularak seyahat edilen anlar sosyal medyaya yansırken, otomobilin plakasına polis ekiplerince 1665 lira ceza kesildi.

Haberler - DHA 06.08.2022 - 11:04

Bagajda yolculuğa bin 665 lira ceza

Odunpazarı ilçesi Ali Rıza Efendi Caddesi'nde sürücüsü bilinmeyen otomobilin bagajında oturan kişiyi görenler, cep telefonu kamerasıyla kaydederek, sosyal medyada paylaştı.

Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada yer alan görüntüler üzerine harekete geçti.

Mobese ve plaka tanıma sistemi kameralarından aracın bagajında oturularak seyahat edildiğini belirleyen polis ekipleri, plakaya ‘araç dışında yolcu taşımak’ suçundan 1665 lira idari para cezası yazdı. 

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