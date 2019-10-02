İstanbul Bağcılar'da trafikte seyir halindeki bir aracın camından uzatılan silahın oyuncak çıktığı belirlendi.
Söz konusu olay Bağcılar Otoyolu Göztepe mevkiinde yaşanmıştı. Aksaray istikametinde seyir halinde olan araçtaki kişi camdan dışarıya silah uzatırken görüntülenmişti.
Diğer sürücülerde paniğe neden olan görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.
Yapılan incelemede araç sürücüsünün İdris A. olduğu tespit edildi. Eyüpsultan ilçesindeki evinde gözaltına alınan İdris A. ifadesinde, o esnada aracın arka koltuğunda oturan oğluna ait boncuk tabanca olarak bilinen oyuncak silahın camdan dışarı çıkartıldığını belirtti.
İdris A. ifadesinin ardından “Genel Güvenliği Kasten Tehlikeye Sokmak” suçundan adli işlem yapılarak savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.