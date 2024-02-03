Bağcılar'da polisin takip ettiği zanlının üzerinden uyuşturucu çıktı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bağcılar'da taksiye binen bir kişiden şüphelenerek, aracı takip etti. Taksiden inen yolcuyu kontrol eden ekipler, şüphelinin üzerinde bir miktar uyuşturucu buldu.



Gözaltına alınan zanlının evinde yapılan aramada da uyuşturucu madde ele geçirildi.



Üzerinde ve evinde toplam 1 kilo 254 gram uyuşturucu madde bulunan şüpheli, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan adliyeye sevk edildi.



Zanlı, çıkarıldığı adli makamca tutuklandı.

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