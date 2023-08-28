Bağışlanan pantolonun cebinden 9 bin lira çıktı

Aydın'ın Germencik ilçesinde belediyenin giyim bankasına bağışlanan pantolonun cebinde bulunan 9 bin lira, sahibine verildi.



İlçede yaşayan Kenan Şen, ölen yakınının kıyafetlerini Germencik Belediyesi Sosyal Yardımlaşma Ağı Giyim Bankasına bağışladı.



Kıyafetleri kontrol eden belediye çalışanı Aylin Toy, pantolonun cebinde 9 bin lira buldu.



Güvenlik kameralarından kıyafetleri getiren kişiyi tespit eden Toy, Şen'e ulaşarak pantolonda para bulduğunu bildirdi.



Parayı teslim alan Kenan Şen, duyarlılığından dolayı belediye çalışanına teşekkür etti.