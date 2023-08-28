Bağışlanan pantolonun cebinden 9 bin lira çıktı

Aydın’da belediyenin giyim bankasına bağışlanan pantolonun cebinden 9 bin lira çıktı. Kıyafetleri kontrol eden belediye çalışanı, güvenlik kameralarından kıyafeti getiren kişiyi tespit edip, parayı sahibine ulaştırdı.

Bağışlanan pantolonun cebinden 9 bin lira çıktı

'ın Germencik ilçesinde belediyenin giyim bankasına bağışlanan pantolonun cebinde bulunan 9 bin lira, sahibine verildi.

İlçede yaşayan Kenan Şen, ölen yakınının kıyafetlerini Germencik Belediyesi Sosyal Yardımlaşma Ağı Giyim Bankasına bağışladı.

Kıyafetleri kontrol eden belediye çalışanı Aylin Toy, pantolonun cebinde 9 bin lira buldu.

Güvenlik kameralarından kıyafetleri getiren kişiyi tespit eden Toy, Şen'e ulaşarak pantolonda para bulduğunu bildirdi.

Parayı teslim alan Kenan Şen, duyarlılığından dolayı belediye çalışanına teşekkür etti.

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